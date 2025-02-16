إدارة "الكناري" تكذب الشائعات بشأن بودبوز

فندت إدارة شبيبة القبائل ما وصفتها بـ"الشائعات التي لا أساس لها من الصحة" بشأن لاعبها المخضرم رياض بودبوز.

ونفت ذات الإدارة في بيان نشرته على صفحتها في "الفايسبوك"، مساء اليوم الإثنين، رفض اللاعب اللعب على العشب الاصطناعي أو في الملاعب التي تتطلب جهدا بدنيا قويا.

وأوضحت أن الدولي الجزائري السابق يخضع حاليا للعلاج من إصابة في ربلة الساق ويراقب النادي تعافيه عن كثب حتى يتمكن من العودة إلى الملعب في أفضل الظروف الممكنة.

وأكدت إدارة "الكناري" أن رياض بودبوز "لاعب مثالي وجاد وملتزم تماما تجاه النادي" وأن "احترافيته وتفانيه في خدمة شبيبة القبائل ليست موضع شك".

وسيكون صاحب الـ 35 سنة أبرز الغائبين عن الداربي القبائلي بين الشبيبة وأولمبي آقبو هذا الأربعاء بملعب الوحدة المغاربية (بجاية) في إطار الجولة الـ 17 من الرابطة المحترفة الأولى.