"رويترز" تسحب "خبر مضلل" متعلق بتصريحات ملك الأردن

أعلنت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الإثنين، عن سحب خبر سابق "مضلل" بشأن تصريحات للملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، خلال زيارته لواشنطن.

وقالت "رويترز" في ملحوظة للمشتركين بوكالتها، إنها تسحب "خبرا مستعجلا جدا" نشرته كتصريح لملك الأردن في 11 فيفري 2025.

الخبر المستعجل "المضلل" مفاده: "ملك الأردن عن استقبال الفلسطينيين: علينا أن نضع في الاعتبار كيفية تنفيذ هذا الأمر بما يخدم مصلحة الجميع".. وقالت "رويترز" إن المنشور المضلل وتم سحبه، ولن يتم نشر أي خبر مستعجل جدا كبديل عنه.

واستند الخبر المستعجل جدا على التصريح التالي من العاهل الأردني الملك عبد الله عندما سُئل عن اقتراح أمريكي بأن تستقبل المملكة فلسطينيين من غزة: "يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا أن هناك خطة من مصر والدول العربية. لقد دعانا (ولي العهد السعودي الأمير) محمد بن سلمان لإجراء مناقشات في الرياض. الهدف هو كيفية جعل هذا الجهد ناجحا بطريقة تصب في مصلحة الجميع. من الواضح أن علينا أن ننظر في مصلحة الولايات المتحدة، وشعوب المنطقة، وخاصة شعبي الأردني".