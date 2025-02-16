مدير جديد للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

أشرف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، على تنصيب المدير العام الجديد للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، شكيب إسماعيل قويدري.

وحسب بيان وزارة التجارة، أكد الوزير خلال اللقاء على الدور المحوري للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في تأطير الحركة التجارية على المستوى الوطني، مشددا على ضرورة تعزيز دورها الاقتصادي الحيوي الذي يتطلب التكيف مع متطلبات المرحلة الراهنة في ظل الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرها رئيس الجمهورية، مشيرا إلى تعزيز التنسيق بين جميع الغرف وتطوير أدائها وضمان تمثيل فعال لمصالح التجار والصناعيين.

وأكد الوزير في ختام كلمته على أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم اللازم لضمان اضطلاع الغرفة بدورها المحوري وتحقيق الأهداف التنموية الوطنية.

كما أعرب الوزير عن شكره لحسين زاوي على الجهود التي بذلها طوال فترة السنتين الماضيتين في تسيير الغرفة بالنيابة، مشيداً بإخلاصه وتفانيه في العمل.