محرز يسجل وبراهيمي يرد (فيديو)

أنهى النادي الأهلي السعودي مشواره في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، بفوز عريض على حساب ضيفه الغرافة القطري بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين بمدينة جدة.

وشهدت المقابلة مواجهة جزائرية بين قائد المنتخب الوطني الحالي رياض محرز من جانب الأهلي والقائد السابق ياسين براهيمي من جانب الغرافة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث بادر بالتهديف للغرافة خوسيليو من ركلة جزاء في الدقيقة 6، قبل أن يعدل إيفان توني بعد تمريرة من رياض محرز في الدقيقة 21، ثم ضاعف وروبرتو فيرمينو وجالينو النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقتين 34 و44.

وعرف الشوط الثاني تسجيل هدفين آخرين بواسطة أقدام جزائرية، حيث نجح رياض محرز في إضافة رابع أهداف الأهلي من ركلة جزاء بعد مرور 59 دقيقة، ورد عليه زميله السابق في "الخضر" ياسين براهيمي في الدقيقة 80 من ركلة جزاء أيضا مقلصا الفارق للضيوف.

وعزز الأهلي صدارته لمجموعة دوري أبطال آسيا "الغرب" في الجولة الختامية ورفع رصيده إلى 22 نقطة، في المقابل تجمد رصيد الغرافة عند 7 نقاط في المركز التاسع وودع المسابقة رسميا.