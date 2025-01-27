ماسك يكشف عن نموذج "غروك 3" بذكاء غير مسبوق

في منشور على منصة إكس، أعلن إيلون ماسك أن شركته للذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" (xAI) ستطلق روبوت الدردشة "غروك 3" (Grok 3) الجديد، الذي وصفه بأنه "أذكى روبوت ذكاء اصطناعي على وجه الأرض"، وفقا لموقع رويترز.



وقال ماسك إنه سيطرح "غروك 3" خلال عرض تجريبي الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت مكة، إذ لمّح الأسبوع الماضي لهذا العرض عندما قال إن روبوت الدردشة الخاص به والذي يتحدى "شات جي بي تي" في المراحل النهائية من التطوير وسيعلن عنه قريبا.



وفي مكالمة فيديو خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، قال ماسك "إن نموذج (غروك 3) يمتلك قدرات استدلال قوية جدا، وفي الاختبارات التي أجريناها حتى الآن، نستطيع القول إن نموذجنا يتفوق على أي نموذج موجود حتى الآن- وهذه بشرى جيدة".



وذكر أن النموذج مُدرّب على بيانات اصطناعية وقادر على التفكير في الأخطاء التي يرتكبها من خلال العودة إلى البيانات ويمكنه التفاعل معها لتحقيق تناسق منطقي.



ويأتي إطلاق "غروك 3" في الوقت الذي تسارع فيه الدول لتقديم نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا والأرخص تكلفة، إذ إن ظهور شركة "ديب سيك" الصينية بوصفها منافسا أجنبيا وتغيير سام ألتمان رئيس "أوبن إيه آي" لسياسته بتوحيد نماذج الذكاء الاصطناعي، جعل ماسك ينظر إلى نموذج جديد أكثر تميزا يقوده إلى الصدارة.



يُذكر أن ماسك تعاون مع ألتمان في تأسيس شركة "أوبن إيه آي" عام 2015 لتكون منظمة غير ربحية، ولكنه غادر الشركة عام 2019 بسبب خلافه مع ألتمان، وفي عام 2023 أسس ماسك شركة "إكس إيه آي" للذكاء الاصطناعي ليتمكن من المنافسة في أكثر تكنولوجيا متقدمة حتى الآن.



ومن المثير للاهتمام أن ماسك اعترف منذ سنتين بأنه يخشى من اليوم الذي يتفوق فيه الذكاء الاصطناعي على البشر، معتبرا إياه أكبر تهديد على الحضارة الإنسانية، وفي خطاب مفتوح دعا الباحثين وخبراء الذكاء الاصطناعي ورؤساء الشركات التكنولوجية للتوقف عن تطوير نماذج اللغة الكبيرة، بهدف إتاحة الفرصة لتقييم مخاطرها على البشر ووضع قوانين تُنظمها قبل احتداد التنافس بين شركات التكنولوجيا، والتي تهدف جميعها لإطلاق "النموذج الأحدث" مما قد يترتب عليه تبعيات لا يمكن السيطرة عليها.