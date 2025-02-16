الإثارة تتواصل في "الليغا"

اقتنص برشلونة صدارة الدوري الإسباني بعد انتصار شاق على ضيفه رايو فايكانو بهدف نظيف سهرة الإثنين، في ختام مباريات المرحلة 24 من المسابقة.

دارت أحداث المباراة في أرضية ملعب "مونتجويك الأولمبي" عقر دار البارسا في إقليم كتالونيا، أمام نحو 45 ألف مشجع، وبصافرة الحكم المحلي ماريو ميليرو لوبيز.

المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي سجل هدف البارسا من علامة الجزاء عند الدقيقة 28، بعد أن احتسب الحكم لوبيز ركلة جزاء ضد المدافع الغاني لفريق رايو فايكانو، عبد المؤمن سليمان.

في الشوط الثاني، تبادل الفريقان السيطرة وكان رايو فايكانو قريبًا من التسجيل في أكثر من مناسبة، حيث خرج من مناطقه بحثًا عن هدف التعادل، وفي المقابل أهدر لاعبو البارسا عدة فرص تهديفية.

بهذه النتيجة يستعيد برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، وهو نفس عدد نقاط الغريم ريال مدريد، غير أن الفريق الكتالوني يتفوق بفضل معيار فارق الأهداف، ويأتي ثالثًا أتلتيكو مدريد (50).