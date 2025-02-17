اهتمام ياباني بتطوير الهيدروجين الأخضر في الجزائر

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، بمقر المديرية العامة للشركة، وفدا عن منظمة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، برئاسة مديرها العام أكيهيكو آكي تامورا، حسب ما أفاد به بيان لشركة سوناطراك.

وأوضح البيان، الصادر اليوم، أن المحادثات تمحورت بين الطرفين حول تعزيز سبل التعاون وتوسيعه، من خلال استكشاف الفرص المتاحة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد. كما شكل مشروع تطوير الهيدروجين الأخضر في الجزائر محط اهتمام ممثلي الشركات اليابانية الحاضرة.

وحسب المصدر ذاته، فقد أبرز حشيشي أن الجزائر تتمتع بإمكانيات طبيعية تمكنها من إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة. وبدوره، أعرب الوفد الياباني عن استعداده للاستثمار في الجزائر، مجددا اهتمام الشركات اليابانية بالسوق الجزائرية.

واختتم الاجتماع باتفاق الطرفين على تنظيم لقاءات واجتماعات بينهما، بهدف تعميق المشاورات ومناقشة مشاريع قابلة للتجسيد، والتي يمكن أن تترجم الفرص المتاحة على أرض الواقع، إلى جانب إقامة شراكات واستثمارات لجلب المنفعة المتبادلة.