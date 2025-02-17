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مال و أعمال

أسعار النفط عند هذه العتبة

18 فيفري 2025 ()

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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات، حسبما أفادته منصة "الطاقة".

يأتي ذلك بعد هجوم بطائرة دون طيار على محطة ضخ لخط أنابيب نفط في روسيا، مما أدى إلى انخفاض التدفقات من قازاخستان.

ويعدّ خط أنابيب قزوين "سي.بي.سي" طريق التصدير الرئيسي للنفط القازاخستاني، الذي يوفر نحو 1% من إمدادات النفط العالمية.

وبحلول الساعة 06:38 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أفريل 2025، بنسبة 0,25%، لتصل إلى 75,41 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مارس، مقارنة بإغلاق يوم الجمعة لتصل إلى 71,47 دولارا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيا منصة الطاقة المتخصصة.

وأنهى سعر خام برنت تعاملات أمس الإثنين على ارتفاع بنحو 48 سنتا، في حين لم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط بسبب عطلة يوم الرؤساء الأمريكي.

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