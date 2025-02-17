مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة الترجمان الرسمي

أعلنت وزارة العدل، مساء أمس الإثنين، عن فتح التسجيلات للدورة الثالثة للمسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المترجم الترجمان الرسمي، لاستكمال المناصب المفتوحة في حدود 80 منصبا متبقيا، بنفس شروط وكيفيات التسجيل بالدورتين الأولى والثانية.

وحسب ما أفاد به بيان لذات الدائرة الوزارية، فإن التسجيلات الأولية بالأرضية الرقمية ستنطلق ابتداء من تاريخ 27 فيفري 2025، وإلى غاية 5 مارس 2025 عبر الرابط التالي:

https://concours.mjustice.dz .

أوضح البيان ذاته، أن إيداع الملفات بالمجالس القضائية سينطلق بداية من تاريخ 6 مارس 2025 إلى غاية 13 مارس 2025.

أما الاختبارات الكتابية للمسابقة، فستكون يوم السبت 12 أفريل 2025، بمعهد الترجمة ببوزريعة - جامعة الجزائر 2.

تجدر الإشارة، إلى أن تكاليف المشاركة في الدورة الثالثة للمسابقة المقدرة بـ5000 دج، تدفع في الحساب البريدي الجاري باسم العون المحاسب - جامعة الجزائر 2 الحامل للرقم التالي: 322492/34.

concours.mjustice.dz