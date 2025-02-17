انطلاق محادثات أمريكية - روسية في الرياض

بدأ مسؤولون أمريكيون وروس، بينهم وزيرا خارجية البلدين، محادثات في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان، وهما يتوسطان طاولة جلس حولها المشاركون، وفق وكالة "فرانس برس".

وتواجد من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

ومن الجانب الروسي، حضر وزير الخارجية، سيرغي لافروف، والمستشار الدبلوماسي للكرملين، يوري أوشاكوف.

وستركز المحادثات على التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو هدف طالما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه قادر على تحقيقه، خلال حملته الانتخابية. بالإضافة إلى تقليل التوتر في العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر، قالت إنه "مفاوض"، أن موسكو "تتوقع تقدما في الشق الاقتصادي من المحادثات مع الأمريكيين في غضون شهرين أو ثلاثة".

واستبعد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، يوم الإثنين، تقديم أي تنازلات عن أراض لأوكرانيا، مما شكل موقفا صارما قبل المحادثات مع فريق الرئيس الأمريكي.

وتقام المحادثات في قصر الدرعية، شمال غربي الرياض، وهي أول مباحثات على هذا المستوى بين الجانبين، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 فيفري 2022.