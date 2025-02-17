باستثناء خمس نقاط.. جيش الاحتلال ينسحب من جنوب لبنان

باشرت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، الانسحاب من جنوب لبنان، بالتزامن مع انتهاء المهلة المقررة لذلك، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع حزب الله.

وقبيل انتهاء المهلة، أكّد مسؤول أمني لبناني لوكالة رويترز، أنّ القوات الإسرائيلية بدأت، ليل الإثنين، بالانسحاب من قرى حدودية مع تقدّم الجيش اللبناني للانتشار فيها.

وقال المسؤول، طالبا عدم كشف هويته، إن "القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية، بما في ذلك ميس الجبل وبليدا مع تقدّم الجيش اللبناني". وأضاف المصدر أن "الجيش اللبناني ينتشر بشكل تدريجي، بسبب وجود متفجرات في بعض الأماكن، وأضرار بالطرقات".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش انسحب مع انتهاء مهلة الانسحاب التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد موقع "الجزيرة" القطري، أن وحدات من الجيش اللبناني دخلت إلى بلدات محيبيب وميس الجبل وبليدا وحولا ومركبا في القطاعين الأوسط والشرقي من جنوب لبنان.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية إن إسرائيل ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وفي مقابل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي نيته بعدم الانسحاب من 5 نقاط حدودية داخل أراضي جنوب لبنان، لفترة طويلة غير محددة، وهذه النقاط تبدأ من القطاع الغربي من الحدود وصولا إلى القطاع الشرقي.