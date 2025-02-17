مازة محل اهتمام عدة أندية أوروبية

كشفت تقارير إعلامية ألمانية متخصصة أن الدولي الجزائري ومهاجم نادي هيرتا برلين الألماني، إبراهيم مازة، بات مطمعا للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية أن اللاعب إبراهيم مازة "قريب جدا من مغادرة فريقه هيرتا برلين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة"، مؤكدة أن "إدارة النادي لا تريد أقل من 9,5 ملايين أورو، من أجل تسريح لاعبها الجزائري".

ووفق ذات الصحيفة، أصبح مازة محل اهتمام عدد من الفرق الشهيرة في القارة "العجوز"، أبرزها مانشستر سيتي، برايتون، وولفرهامبتون، نيوكاسل في إنجلترا، إضافة إلى بايرن ليفركوزن الألماني وكذا بورتو البرتغالي.

وتألق الدولي الجزائري، صاحب الـ19 عاما، بشكل لافت خلال الفترة الماضية، رفقة فريقه الناشط في القسم الثاني الألماني.

وخاض مازة أول تربص رفقة "الخضر"، شهر أكتوبر الماضي، وشارك لبضع دقائق في مقابلة الطوغو بملعب 19 ماي 1956 في عنابة، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.