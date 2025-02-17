إيقاف اللاعب أيوب عبد اللاوي

تم إيقاف مدافع مولودية الجزائر، أيوب عبد اللاوي، إلى غاية جلسة الاستماع، المقررة هذا الخميس في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، حسب ما أعلنته رابطة كرة القدم المحترفة في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، اليوم الثلاثاء.

واتخذت لجنة الانضباط التابعة للرابطة قرار الإيقاف في اجتماعها الذي عقدته، أمس الإثنين، والذي خصصته لعدد من القضايا، بما في ذلك قضية مباراة الدور السادس عشر من كأس الجزائر للأكابر بين فريقي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر (1-0)، والتي لعبت مساء الأحد بملعب 5 جويلية.

وكان قائد مولودية الجزائر، عبد اللاوي، قد تلفظ، في تلك المباراة، بكلام غير رياضي ضد الحكم المساعد، عندما كان فريقه منهزما (1-0) في الدقيقة التسعين من عمر المباراة، وهي اللقطة التي تابعها آلاف المشاهدين على المباشر في شاشات التلفزيون، ولاقت موجة استنكار كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى، أعلنت ذات لجنة الانضباط أن الإيقاف المؤقت الذي تعرض له لاعب اتحاد بسكرة، سعد عبد الجليل تقي الدين، بسبب استعماله ألفاظا مسيئة ضد الحكم، خلال مباراة فريقه أمام اتحاد الجزائر (0-0)، لحساب الجولة السادسة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، تم الإبقاء عليه إلى غاية صدور القرار النهائي من قبلها.

وعوقب الأمين العام لفريق نجم مڤرة، دبيح محمد، الذي تم الإبلاغ عنه بسبب إدلائه بتصريحات مهينة، بالإيقاف لمدة شهر واحد (المنع من دخول أرضية الملعب وغرف تغيير الملابس)، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100.000 دج.