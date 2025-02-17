العاصمة: حجز أزيد من ألف قرص من المهلوسات في الحراش

تم تفكيك شبكة إجرامية منظمة تمتهن المتاجرة بالمخدرات الصلبة، وحجز 1025 قرص من نوع "إكستازي" في الحراش، بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر.

وأوضح المصدر ذاته، أن "مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري السادس بوروبة لأمن المقاطعة الإدارية الحراش، تمكنت بحر هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تمتهن المتاجرة بالمخدرات الصلبة من نوع "كستازي" تتكون من شخصين، مع ضبط وحجز (1025) قرص من هذا النوع من المخدرات".

وجاءت هذه العملية إثر "استغلال معلومة حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص من معتادي الإجرام على مستوى أحد الأحياء بالحراش، حيث توجت عملية التتبع والتحري لمحققي المصلحة بتوقيفه رفقة شريكه".

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية، وفقا لذات المصدر.