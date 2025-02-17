أنصار اتحاد خنشلة يهاجمون المدرب واللاعبين

هاجم، اليوم، أنصار فريق اتحاد خنشلة، الناشط في الرابطة المحترفة الأولى، المدرب شريف حجار واللاعبين، وذلك عقب انهزام الفريق فوق أرضية ميدانه أمام شبيبة الساورة، ضمن الجولة 17، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وطالب الأنصار من رئيس الفريق اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم، بإقالة المدرب وفسخ عقود بعض اللاعبين.

الغضب من الخسارة الثالثة في ظرف 21 يومًا، والخروج المبكر من كأس الجزائر في الدور 32، إضافة إلى الهزيمتين الثقيلتين أمام اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد بثلاثية دون رد، ثم هزيمة أخرى داخل الديار بالنتيجة ذاتها، جعل الأنصار يدخلون إلى الملعب بعد نهاية المقابلة، حيث راحوا يتهجمون على المدرب حجار، الذي فر إلى غرفة تغيير الملابس، فيما بقي بعض اللاعبين لمحاورة الأنصار، على غرار الحارس ليتيم، وقائد الفريق سامر، وبومشرة، وبكير، الذين طالبوا بمغادرة قادور، وقمرود، وإبارا، وحقاص للفريق. كما حاوروا رئيس الفريق، الذي أكد للأنصار أنه لم يفهم ما يجري، واعدًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الفريق إلى وضعيته الحقيقية.

أما اللاعبون، فقد أكدوا أنهم يمرون بفترة فراغ رهيبة، واعدين بالتدارك، وأن الفريق لن يسقط.