مشروع استراتيجي بين الجزائر وإيطاليا

تحادث الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مع الرئيسة المديرة العامة للشركة الإيطالية "زهيرو" أليسندرا باسيني، حول سبل الاستفادة من خبرة الشركة الايطالية في تسريع وتيرة تنفيذ "المشروع الاستراتيجي الخاص بالترابط الكهربائي بين الشبكات الجزائرية والإيطالية عبر كابل بحري، لتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا" حسب بيان للمجمع.

وخلال اللقاء، الذي حضرته ممثلة سفارة إيطاليا في الجزائر وإطارات من سونلغاز ومسؤولين من شركة زهيرو، أبرز عجال "المشاريع الهامة التي تعكف سونلغاز على إنجازها في إطار تنفيذ مشروع الـ 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة"، لافتا إلى قدراتها "الكبيرة في إنتاج الطاقة التقليدية وهو ما يجعلها تتمتع بمزيج طاقوي يضمن استمرارية تمويل أوروبا بالطاقة".

وأوضح المسؤول -يضيف البيان- أن هذه العوامل "تجعل من الجزائر، من خلال سونلغاز، شريكا استراتيجيا لكل متعامل طاقوي، لا سيما شركة "زهيرو"، لافتا إلى "القدرات الطاقوية الهامة التي تتمتع بها الجزائر باعتبارها قطبا طاقويا دائما وموثوقا".

وبدورها، عبرت باسيني عن "إرادة شركتها في المشاركة في تنفيذ هذا المشروع الهام بالنسبة لأوروبا وذلك بالنظر إلى أهمية الجزائر کمورد طاقوي هام وموثوق".

وتعتبر شركة "زهيرو" الإيطالية، يشير المصدر، من الشركات الرائدة في مجال تقديم الحلول وتطوير مشاريع طاقوية، بما فيها تلك المرتبطة بالطاقات الجديدة والمتجددة وتخزينها، وكذا في مجال الربط الطاقوي والحد من الانبعاثات وتقليص فاتورة الإنتاج، ودعم المحتوى المحلي باستخدام التكنولوجيات الحديثة.