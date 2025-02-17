اتحاد الجزائر يلتحق بشباب بلوزداد في الوصافة

التحق فريق اتحاد الجزائر مؤقتا بشباب بلوزداد في المركز الثاني لترتيب بطولة الرابطة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، بفضل فوزه على الضيف نجم مقرة (2-0)، فيما ضيع شباب قسنطينة فرصة الارتقاء إلى المركز الرابع بتعادله المخيب داخل الديار أمام أولمبي الشلف (2-2)، في افتتاح الجولة الـ17 التي تتواصل فعالياتها أيام الأربعاء والخميس والأحد.

وفي أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد البرازيلي، ماركوس باكيتا، سيطر اتحاد الجزائر على مجريات اللعب أمام فريق أكد ضعفه خارج الديار (3 نقاط من 27 نقطة ممكنة).

وافتتح نادي "سوسطارة"، الذي كان محروما من خدمات ثلاثة لاعبين أساسيين: بوخنشوش، غشة وعليلات، باب التسجيل عن طريق رأسية وسط الميدان الكونغولي ليكونزا (37). وفي الشوط الثاني تمكن الاتحاد من إضافة الهدف الثاني بواسطة المستقدم الجديد في الميركاتو الشتوي مرغم (59).

وبعد هذا الفوز، ارتقى الاتحاد إلى مركز الوصافة بجانب فريق بلوزداد برصيد 29 نقطة، على بعد نقطتين عن الرائد مولودية الجزائر.

ويعد هذا اللقاء هو الثالث بين الناديين منذ بداية الموسم. فبعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب، أقصى النادي العاصمي نظيره "النجم" في الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر (1-0) في مباراة لعبت يوم 10 فبراير بملعب 5 جويلية.

وبملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، اعتقد شباب قسنطينة أن الفوز كان في متناوله قبل أن يبرز مهاجم أولمبي الشلف الطوغولي، كوكو أفوتور، في الوقت بدل الضائع ويمنح فريقه نقطة ثمينة وغير متوقعة في الوقت البدل الضائع (90+1)، مؤكدا بذلك نجاعة الشلفاوة في الدقائق الأخيرة هذا الموسم.

وبدأ شباب قسنطينة المباراة بشكل جيد، حيث افتتح التسجيل في وقت مبكر من ركلة جزاء نفذها بنجاح بلحوسيني (4). رد فريق الجمعية كان سريعا حين تمكن من إدراك التعادل بعد دقائق قليلة، من ركلة جزاء نفذها الطوغولي الآخر أغبانيو (11)، قبل أن يستعيد أصحاب الأرض زمام المبادرة بعد عمل فردي رائع من طمين (19)، لكن ذلك لم يأخذ بالحسبان عزيمة لاعبي المدرب سمير زاوي للعودة من قسنطينة بنتيجة ايجابية.

وبفضل هذا التعادل، ارتقت الجمعية إلى المركز السادس بعد أسبوع من فوزها بميدانها على نادي بارادو بنتيجة 2-0.

وفي شرق البلاد، مني اتحاد خنشلة بهزيمة غير متوقعة على ميدانه أمام شبيبة الساورة (1-3). وهذه هي الهزيمة الثالثة التي يتلقاها "السيسكاوة" على أرضهم منذ بداية الموسم، بعد خسارتهم أمام مولودية الجزائر(0-1/ الجولة 5) ووفاق سطيف (2-3/ الجولة 12).

وتلقى زملاء الحارس ليتيم الهدف الأول الذي حمل توقيع الإيفواري ستيفان بيدي (41)، قبل أن يدركوا التعادل عن طريق جاوشي قبل نهاية الشوط الأول بقليل (45+3).

وسيطر الزوار على مجريات الشوط الثاني، حيث تمكنوا من تسجيل هدفين عن طريق بن طالب (76 و90+3). ومباشرة بعد هذه الهزيمة، أعلن مدرب اتحاد خنشلة، شريف حجار، استقالته من العارضة الفنية.

و يبقى الاتحاد في الصف العاشر في الترتيب بجانب مولودية البيض (20 نقطة)، فيما ارتقت شبيبة الساورة إلى المرتبة الثامنة مؤقتا.

وستتواصل فعاليات الجولة الـ 17 يوم الأربعاء بإجراء ثلاث مقابلات بدون حضور الجمهور ويتعلق الأمر بلقاءات أولمبي اقبو- شبيبة القبائل (15:30)، مولودية وهران- ترجي مستغانم (17:00) واتحاد بسكرة - مولودية البيض (17:00).

النتائج الجزئية والترتيب عقب إجراء عدد من مقابلات الجولة الـ17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم اليوم الثلاثاء، والتي تتواصل أيام الأربعاء والخميس والأحد:

الثلاثاء 18 فبراير 2025:

اتحاد خنشلة - شبيبة الساورة 1-3

شباب قسنطينة - جمعية الشلف 2-2

اتحاد الجزائر - نجم مقرة 2-0

الأربعاء 19 فبراير 2025:

أولمبيك اقبو - شبيبة القبائل سا 15:30 (بدون جمهور)

مولودية وهران - ترجي مستغانم سا 17:00 (بدون جمهور)

اتحاد بسكرة - نجم مقرة سا 17:00 (بدون جمهور)

الخميس 20 فبراير 2025:

وفاق سطيف - شباب بلوزداد (بدون جمهور)

الأحد 23 فبراير 2025 :

نادي بارادو - مولودية الجزائر سا 20:00

الترتيب:

الفرق نقاط لعب

1- مولودية الجزائر 31 16

2- شباب بلوزداد 29 16

- اتحاد الجزائر 29 17

4- شبيبة القبائل 25 16

- شباب قسنطينة 25 17

6- جمعية الشلف 24 17

7- نادي بارادو 23 16

8- شبيبة الساورة 22 17

9- وفاق سطيف 21 16

10- مولودية البيض 20 16

- اتحاد خنشلة 20 17

12- أولمبيك آقبو 19 16

13- مولودية وهران 18 16

14- نجم مقرة 16 17

15. ترجي مستغانم 14 16

16. اتحاد بسكرة 13 16