حجز كمية معتبرة من الكوكايين بالشلف

تمكنت مصالح الجمارك من حجز كمية كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية، بولاية الشلف، حسب ما أفاد به بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان، الصادر اليوم، بأنه "تمكن أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة الغش والتهريب بالشلف والفرقة المتنقلة بالشلف، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالشلف، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالشلف، من حجز 28 كلغ و737 غراما من الكوكايين".

وحسب البيان، فقد "تمت العملية خلال إقامة حاجز ميداني، حيث أسفرت عملية التفتيش الدقيق لسيارة سياحية عن العثور على هذه الكمية الهامة من المخدرات، مخبأة بإحكام داخل خزان الوقود، كما أسفرت العملية عن توقيف شخصين وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة". ولم يشر البيان إلى متى تمت العملية.