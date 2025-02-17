فرنسا: قانون جديد ضد المسلمين

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يهدف إلى حظر الحجاب في المنافسات الرياضية.

ووفقا لوكالة الأناضول، فقد وافق مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان)، على مشروع القانون بأغلبية 210 أصوات مقابل رفض 81 عضوا، وامتناع 38 عضوا عن التصويت، فيما لم يشارك 19 عضوا في التصويت.

ويتضمن مشروع القانون، الذي قدمه إلى مجلس الشيوخ السيناتور ميشيل سافين، من حزب الجمهوريين، حظرا أيضا على صلاة الجماعة بالأماكن الرياضية العامة. وشهد المجلس توترا بين أعضاء مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون، الذي من شأنه أيضا حظر الرموز والملابس الدينية، مثل "البوركيني"، في أحواض السباحة العامة.

واتهم أعضاء مجلس الشيوخ اليساريون الأعضاء من حزب الجمهوريين، الذي يشكل الأغلبية في الجمعية العامة، باستهداف النساء المسلمات بهذا المشروع.

وقالت السيناتورة الاشتراكية، سيلفي روبرت، إن القضايا التي اختار أعضاء حزب الجمهوريين مناقشتها في مجلس الشيوخ "أدت لانقسام المجتمع". وأضافت: "مشروع القانون هذا له غرض سياسي، وهو استهداف دين (الإسلام) بذريعة العلمانية".

ومن المقرر أيضا أن تتم مناقشة مشروع القانون في الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الفرنسي، في وقت لاحق. ومشروع القرار هذا ليس الأول من نوعه في البلاد، إذ سبقه عدد من القرارات التي يقول المسلمون في البلاد إنها تهدف إلى التضييق عليهم.

ففي شهر أوت 2023، قرر وزير التعليم الفرنسي الأسبق، غابريال أتال، حظر ارتداء العباءة في المدارس، بزعم أنها "زي إسلامي ينتهك قواعد ونظم الدولة".