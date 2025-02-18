إنقاذ 221 حراڤا خلال أسبوع

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقية رشاشة وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، بعين ڤزام بالناحية العسكرية السادسة، وتم توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسبما أفاده به بيان وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في ذات البيان، أن "مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، أوقفت خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 12 فيفري 2025، في عمليات عبر النواحي العسكرية، 34 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 7 قناطير و68 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وتم حجز 39,4 كيلوغراما من مادة الكوكايين و118067 قرص مهلوس".

وأضاف البيان، أنه "تم توقيف 420 شخصا وضبط 23 مركبة و318 مولدا كهربائيا و258 مطرقة ضغط و12 جهازا للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح وعين ڤزام.

بالإضافة إلى توقيف 13 شخصا آخر وحجز مسدسين آليين و9 بنادق صيد و31514 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 21 قنطارا من مادة التبغ و77 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة".

وحسب ذات البيان، "أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وإنقاذ 221 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، مع توقيف 406 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".