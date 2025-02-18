وهران: وضع حد لنشاط شبكة تتاجر بالمهلوسات

وضعت شرطة وهران، ممثلة في الأمن الحضري السادس، حدا لمروجي المؤثرات العقلية في الوسط الحضري.

وأفاد بيان لذات الهيئة، صدر اليوم الأربعاء، بأنه في "إطار محاربة الجريمة الحضرية، خاصة ما تعلق منها بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية، تمكنت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران، ممثلة في الأمن الحضري 6، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج السموم وسط فئة الشباب، إذ أسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص، من بينهم فتاة، مع ضبط 5738 قرصا مهلوسا من المخدرات الصلبة".

وأضاف البيان أن "العملية جاءت إثر المعلومات الواردة لذات المصالح حول نشاط المروج الرئيسي، الذي كان يتخذ من مسكنه وكرا لتخزين هذه السموم، بعد تتبع وترصد نشاطه المشبوه، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف، كانت النتيجة إيجابية، إذ تم توقيفه وحجز كمية المهلوسات، ليتم تحويله إلى المصلحة وفتح تحقيق.

التحريات الأولية بينت أنه محل بحث طبقا لـ06 أوامر بالقبض في قضايا مماثلة، كما تم توقيف شريكيه الضالعين معه في القضية الواحد تلو الآخر، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم موضوعه الحيازة وترويج المؤثرات قدموا بموجبه أمام العدالة".