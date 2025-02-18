إطلاق عملية بيع "فيات دوبلو".. وهذا هو سعرها

أعلنت شركة "فيات الجزائر" عن إطلاق عملية بيع "فيات دوبلو" بانوراما الجديدة، السيارة العائلية متعددة الاستخدامات.

وتقترح العلامة الإيطالية "فيات"، حسب ما جاء في بيان لها، دوبلو السياحية في السوق الجزائرية بثلاثة ألوان، بسعر يبدأ من 3.349.000 دج، وكشفت عن فتح عملية التسجيل لحجز السيارة بداية من اليوم الأربعاء عبر شبكة "فيات الجزائر".

وزودت "فيات" سيارتها الجديدة دوبلو بانوراما بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر مقترن بناقل حركة يدوي من 5 سرعات بقوة 115 حصانا، في حين تتميز بتصميم جريء بفضل مصابيحها الأمامية المعاد تصميمها، وعجلاتها مقاس 16 إنش باللون الأسود اللامع، أما في الداخل، فهي تتضمن عجلة قيادة جديدة تحمل شعار فيات، بالإضافة إلى لوحة عدادات جديدة وأقمشة مقاعد حديثة.

ولضمان الاستخدامات العائلية والمتنوعة، زودت "فيات" دبولو بانوراما بسعة صندوق تبلغ 775 لترا، قابلة للتوسيع إلى 3000 لتر عند طي المقاعد الخلفية ومقعد الراكب، مما يجعلها سيارة نفعية حقيقية عند الحاجة.

أما في مجال التقنيات الجديدة، فالسيارة بتقنيات الاتصال لتعزيز تجربة القيادة، حيث تحتوي على نظامFIAT TOUCH 10" " الجديد بشاشة ملونة تعمل باللمس، متوافقة مع Apple CarPlay وAndroid Auto™ ، ولم تهمل العلامة جوانب الأمان والسلامة، فقد تم تجهيز فيات دوبلو بانوراما بنظام الثبات الإلكتروني ESC ونظام منع الانزلاق ASR . كما تحتوي على كاشف الإرهاق بالإضافة إلى وسائد هوائية أمامية وجانبية لمزيد من الحماية.