Début de commercialisation de la nouvelle "Fiat Doblo Panorama"

La maison "Fiat Algérie" a annoncé le lancement de la vente de la nouvelle "Fiat Doblo Panorama", le véhicule familial polyvalent.

Selon un communiqué de la marque italienne "Fiat", le Doblo touristique est proposé sur le marché algérien en trois couleurs, à un prix de départ de 3 349 000 DZD. La marque a également annoncé l'ouverture des inscriptions pour la réservation du véhicule à partir d'aujourd'hui, mercredi, via le réseau "Fiat Algérie".

"Fiat" a équipé son nouveau Doblo Panorama d'un moteur essence de 1,6 litre couplé à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports, avec une puissance de 115 chevaux. Il se distingue par un design audacieux, grâce à ses phares redessinés et ses roues de 16 pouces en noir brillant. À l'intérieur, il comprend un volant inédit arborant le logo Fiat, ainsi qu'un nouveau tableau de bord et des tissus de sièges modernes.

Afin de garantir des usages familiaux et variés, "Fiat" a doté le Doblo Panorama d’un coffre d'une capacité de 775 litres, extensible jusqu'à 3 000 litres en rabattant les sièges arrière et le siège passager, ce qui en fait un véritable véhicule utilitaire en cas de besoin.

En matière de nouvelles technologies, le véhicule est équipé de solutions de connectivité pour améliorer l’expérience de conduite. Il dispose du nouveau système FIAT TOUCH 10", un écran tactile couleur compatible avec Apple CarPlay et Android Auto™. La marque n’a pas négligé les aspects de sécurité, puisque la Fiat Doblo Panorama est dotée du système de stabilité électronique ESC et du système anti-patinage ASR. Elle comprend également un détecteur de fatigue ainsi que des airbags avant et latéraux pour une protection renforcée.