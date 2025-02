Des commissions d’inspection dépêchées aux cités universitaires

Le directeur l'Office national des œuvres universitaires a ordonné l'envoi de commissions d'inspection dans les résidences universitaires pour observer de près les services offerts, en premier lieu l'inspection des cantines et des conditions de préparation des repas.

Cette décision intervient après l'enregistrement de l'intoxication de plus de 80 étudiants à la résidence universitaire Maalma 1 à Alger. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, s'est rendu personnellement sur place pour s'enquérir de l'état des étudiants touchés et a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de l'incident.

Selon des sources d’"El Khabar", les commissions d'inspection sont composées de spécialistes, de cadres de l'Office et de médecins relevant des directions des œuvres universitaires. Ces équipes ont été chargées de se rendre dans les différentes résidences universitaires afin d'examiner les conditions de préparation des repas, l'hygiène dans les cantines et la qualité des denrées alimentaires utilisées. Des rapports détaillés doivent être établis pour chaque résidence universitaire, et toute infraction susceptible de nuire à la santé des étudiants ou d'affecter négativement leur séjour en résidence sera signalée.

Le directeur général de l'Office, Mourad Korichi, a insisté sur la poursuite du travail de ces commissions dans les jours à venir et sur l'importance d'inspecter l'ensemble des résidences universitaires, d'autant plus que cet incident coïncide avec les préparatifs du mois de Ramadan, qui requiert une attention particulière. L'Office vise ainsi à rassurer les étudiants quant à la sécurité des résidences universitaires, notamment en ce qui concerne les repas quotidiens servis. Korichi a également promis de sanctionner les responsables négligents, qu'il s'agisse de directeurs des œuvres universitaires ou de responsables des résidences universitaires.

De son côté, le secrétaire général de l'Organisation nationale des étudiants algériens, a déclaré à "El Khabar" que, bien que les causes de l'intoxication n'aient pas encore été déterminées – les échantillons des repas consommés par les étudiants étant encore en cours d'analyse – l'organisation se félicite de l'intérêt porté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sous la direction du ministre Kamel Baddari, à la santé et au bien-être des étudiants. Selon lui, le ministre a été le premier à se rendre sur place pour s’assurer de la prise en charge des étudiants et pour comprendre les véritables causes de l'incident.

Le secrétaire général de l'Organisation nationale des étudiants algériens a ajouté que le système de restauration universitaire est unifié à l’échelle des directions des œuvres universitaires et que les ingrédients utilisés ainsi que les plats préparés ce jour-là étaient les mêmes dans toutes les résidences universitaires de la direction Alger-Ouest. Il s’interroge ainsi sur les raisons pour lesquelles l'intoxication s'est produite uniquement à Maalma<* 1 et non dans les autres résidences universitaires, ce qui justifie la nécessité d'une enquête approfondie afin d'identifier les causes exactes de l'incident.