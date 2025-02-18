الرابطة الثانية: الفارق يتقلص شرقا ويتوسع غربا

أجريت زوال اليوم الأربعاء مقابلات الجولة العشرين من الرابطة الثانية هواة في مجموعتيها وعرفت تغييرا في فارق النقاط الذي يفصل الرائدين عن أقرب الملاحقين.

ففي مجموعة وسط شرق قلص اتحاد الحراش الفارق عن المتصدر إلى خمس نقاط بعد فوزه الكبير على ضيفه شباب باتنة (4-1) وتعثر مستقبل الرويسات في ولاية ميلة أمام هلال شلغوم العيد بنتيجة سلبية.

وستشهد الجولة المقبلة مواجهة قوية وحاسمة في سباق الصعود ضمن هذه المجموعة عندما يستضيف مستقبل الرويسات ملاحقه المباشر اتحاد الحراش على ملعب 18 فيفري بورقلة.

وأكد اتحاد عنابة عودته القوية في مرحلة العودة وغنم نقاط المواجهة التي جمعته بمولودية قسنطينة على ملعب بن عبد لمالك في مدينة الصخر العتيق، ليحافظ "الهوليغانز" على المركز الثالث برصيد 38 نقطة، لكنهم يبقون بعيدين عن الريادة بفارق 10 نقاط كاملة.

في المقابل، عمق متصدر مجموعة وسط غرب، نجم بن عكنون، الفارق عن الملاحق إلى ست نقاط بعد عودته بنقطة التعادل من عين تموشنت أمام الشباب المحلي وسقوط رائد القبة خارج ميدانه أمام وداد مستغانم بنتيجة هدفين مقابل هدف.

النتائج والترتيب:

مجموعة وسط شرق:

اتحاد ورقلة - أولمبي المقرن 1-0

اتحاد خميس الخشنة - جمعية الخروب 1-0

مولودية قسنطينة - اتحاد عنابة 3-4

اتحاد سوف - شباب برج منايل 0-2

هلال شلغوم العيد - مستقبل الرويسات 0-0

اتحاد الحراش - شباب باتنة 4-1

مولودية باتنة - نجم التلاغمة 0-0

اتحاد الشاوية - شبيبة جيجل 1-0

الترتيب ن ل

1. مستقبل الرويسات 48 20

2. اتحاد الحراش 43 20

3. اتحاد عنابة 38 20

4. اتحاد خميس الخشنة 31 20

5. اتحاد الشاوية 29 20

6.جمعية الخروب 27 20

7. مولودية قسنطينة 26 20

--. شبيبة جيجل 26 20

-- .شباب باتنة 26 20

--. هلال شلغوم العيد 26 20

11. مولودية باتنة 25 20

12. نجم التلاغمة 24 20

--.اتحاد ورقلة 24 20

14. شباب برج منايل 20 20

15. اولمبي المقرن 16 20

16. اتحاد سوف 8 20.

مجموعة وسط غرب:

نصر حسين داي - أمل الأربعاء 1-0

شبيبة الابيار - نجم القليعة 0-0

مستقبل واد سلي - شبيبة تيارت 0-1

وداد مستغانم - رائد القبة 2-1

شباب تيموشنت - نجم بن عكنون 1-1

شباب المشرية - مولودية سعيدة 1-2

غالي معسكر - جمعية وهران 0-1

صفاء خميس مليانة - اتحاد بشار جديد 1-2

الترتيب نقاط لعب

1. نجم بن عكنون 46 20

2. رائد القبة 40 20

3. شبيبة الأبيار 33 20

4. جمعية وهران 28 20

--. نصر حسين داي 28 20

--. شبيبة تيارت 28 20

7. مولودية سعيدة 27 20

--. وداد مستغانم 27 20

9. نجم القليعة 26 20

--. اتحاد بشار جديد 26 20

11. شباب تموشنت 23 20

12. غالي معسكر 22 20

--. صفاء الخميس 22 20

--. أمل الأربعاء 22 20

15. مستقبل واد سلي 17 20

16. شباب المشرية 11 20.