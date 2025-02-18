تم، اليوم الأربعاء، انتخاب سهيل قسوم، رئيسا جديدا للكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، خلال جمعية عامة انتخابية، خلفا لرحمون زرقون، حسبما أفاد به بيان لهذه المنظمة.

وأوضح البيان أن "أشغال الجمعية العامة تضمنت إعادة تجديد الهيئات المسيرة للكنفيدرالية من طرف أعضائها المشاركين، حيث تم تزكية المترشح، سهيل قسوم، بالإجماع، رئيسا جديدا للكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، وكذا تشكيلة أعضاء مجلس الإدارة، وهي العملية التي تمت ضمن الاحترام التام لبنود القانون الداخلي والقانون العضوي المتعلق بالجمعيات".

وفي هذا الصدد، أعربت الجمعية العامة للكونفدرالية عن "تقديرها وامتنانها للرئيس السابق زرقون لما بذله من جهد وتفان في الحفاظ على وحدة الكنفيدرالية وتكريمه بمنحه لقب "الرئيس الشرفي للكنفيدرالية تقديرا لمسيرته المشرفة وخدمته للمنظمة".

وبدوره، أكد قسوم أن "المنظمة ستواصل نشاطها كقوة اقتراح حول جميع المسائل التي تتعلق بمستقبل الاقتصاد الوطني في مقاربة بناءة ومسؤولة مع السلطات العمومية والشركاء الاقتصاديين".

كما أضاف بأن المنظمة "ستبادر وتدعم كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في تعزيز الجبهة الداخلية الضامنة لاستقرار وازدهار البلاد مقتنعا أن مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على مستقبل بلادنا و على مؤسساتنا، تقتضي توحيد الجهود للدفاع عن المصالح الاقتصادية للجزائر".