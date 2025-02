Communiqué de la Réunion du Gouvernement

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen de l’avant-projet de loi complétant le code maritime et à des communications relatives à plusieurs secteurs, selon un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 19 février 2025, une réunion du Gouvernement consacrée à la poursuite de l'examen de l’avant-projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance n76-80 du 23 octobre 1976, portant code maritime, qui vient en application des instructions de Monsieur le Président de la République pour la mise en place d’une autorité nationale portuaire, pour le développement et la modernisation des ports nationaux, afin d'améliorer la performance du service public dans les ports et les activités économiques du commerce extérieur.

D'autre part, et dans le souci de valoriser les ressources minières et de renforcer leur contribution à la diversification de l'économie nationale, le Gouvernement a entendu une communication sur la situation de la filière marbre en Algérie et les perspectives de son développement, notamment à travers l'amélioration du niveau de productivité, la modernisation des équipements et l'utilisation des technologies modernes.

Le Gouvernement a également entendu une communication sur les mécanismes d'exploitation des micro-zones d'activités au niveau des communes, destinées aux jeunes porteurs de projets, aux PME et Start-up, et ce, en exécution des directives données par Monsieur le Président de la République lors de la rencontre gouvernement-walis, tenue les 24 et 25 décembre 2024.

Par Ailleurs, et dans le cadre du suivi du dossier de l'amélioration de la situation environnementale et la dépollution industrielle, le Gouvernement a entendu une communication relative à la prise en charge des rejets industriels d'Oued El Harrach et Oued Reghaia, et a également examiné l'état d'avancement d'un certain nombre de projets relatifs au développement du réseau routier dans la capitale, afin d’assurer l’accompagnement de l'expansion urbaine et faciliter la circulation routière.

3Enfin, le Gouvernement a entendu une communication sur le pr6ogramme exploratoire décidé par Monsieur le Président de la République pour l’accompagnement des Start-up "Algerian Startup Expedition", au profit des Start-up, leur offrant l’opportunité de s’immerger dans les écosystèmes d’innovation les plus avancés au monde, et les aider à s'aligner sur les standards internationaux en matière d’innovation, de recherche et d’accès au financement".