أول تصريح لبوتين عن اجتماع الرياض

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بتصريحات هي الأولى حول مخرجات المحادثات الروسية الأمريكية التي عقدت في العاصمة السعودية، الرياض، الثلاثاء.

وقال: "لا يستبعد أحد أوكرانيا"، مضيفا أنه لهذا السبب ليس هناك ما يستدعي رد الفعل "الهستيري" على المحادثات الأمريكية الروسية، وفقا لـ "رويترز".

وقال "دون زيادة معدل الثقة بين روسيا والولايات المتحدة، من المستحيل حل العديد من المشكلات بما في ذلك الأزمة الأوكرانية".

وتابع "هدف هذا الاجتماع هو بالتحديد زيادة الثقة بين روسيا والولايات المتحدة".

وانعقدت المحادثات في العاصمة السعودية دون دعوة أوكرانيا ولا دول أوروبية مما زاد من قلقهم من أن روسيا والولايات المتحدة قد تعقدان اتفاقا يتجاهل المصالح الحيوية لباقي الأطراف.

لكن بوتين قال إن روسيا لم ترفض قط إجراء محادثات مع أوروبيين أو مع كييف بل هم من رفضوا الحديث إلى موسكو.

وتابع قائلا "لا نفرض أي شيء على أي طرف. مستعدون، كما قلت من قبل مئات المرات، إذا أرادوا.. من فضلكم فلتدعوا تلك المفاوضات تجرى. وسنكون مستعدين للعودة للطاولة من أجل المفاوضات".