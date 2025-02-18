"زيلينسكي دكتاتور حطم بلاده بدون داع"

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، انتقادات حادة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واصفًا إياه بـ "الديكتاتور الذي لا يجري انتخابات"، وذلك في منشور شديد اللهجة على منصة "تروث سوشيال".

يأتي هجوم ترامب العنيف عقب تصريحات زيلينسكي المحتجة على عقد مسؤولين أمريكيين وروس اجتماعا بشأن أوكرانيا دون حضوره.

وقال ترامب إن زيلينسكي "قام بعمل فظيع"، وأن أوكرانيا باتت دولة "محطمة"، حيث قتل ملايين الأشخاص دون داع، وما زال الوضع مستمرا على هذا النحو".

وأضاف أن "زيلينسكي، الذي كان مجرد كوميدي ناجح بشكل متواضع، خدع أمريكا لإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب لا يمكن كسبها"، وكشف أن الرئيس الأوكراني اعترف بأن "نصف الأموال التي أرسلناها له مفقودة".

كما زعم أن الرئيس الأوكراني "يرفض إجراء الانتخابات"، وأنه "يحظى بشعبية منخفضة جدا في أوكرانيا، والشيء الوحيد الذي كان بارعا فيه هو التلاعب بجو بايدن".

وأشار ترامب إلى أن إدارته تعمل على "التفاوض بنجاح لإنهاء الحرب مع روسيا"، مؤكدا أن "الجميع يعترفون بأن إدارته فقط هي القادرة على تحقيق ذلك".

كما كرر ترامب ادعاءاته السابقة بأن زيلينسكي يحظى بنسبة تأييد متدنية للغاية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها لا تتجاوز 4%.

وكان ترامب قد اعتبر، في تصريحات أمس الثلاثاء، أن أوكرانيا "تتحمل مسؤولية الغزو الروسي الشامل"، الذي وقع قبل نحو ثلاث سنوات. كما أشار إلى ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي إن زيلنسكي "رئيس غير كفء مطلقا، وتصدر عنه أقوال سخيفة"، وأضاف أن "قيادته سمحت باستمرار الحرب".

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في الوقت الذي كان فيه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا يجريان محادثات في الرياض حول تحسين العلاقات وإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكان زيلينسكي أعلن الثلاثاء تأجيل زيارته للسعودية التي كانت مقررة الأربعاء، قائلا إنه "لا يمكن إجراء محادثات لإنهاء الحرب من دون أوكرانيا".

وصرح زيلينسكي للصحفيين، خلال زيارة إلى تركيا حيث أجرى محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قائلا "لا نريد أن يقرر أحد أي شيء خلف ظهورنا. لا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن كيفية إنهاء الحرب بدون أوكرانيا".