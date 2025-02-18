تنظيم شعبة إنتاج اللحوم يحتاج إلى إشراك المهنيين الحقيقيين



دعا رئيس المجلس المهني لشعبة الحليب في ولاية المسيلة، رضوان قفي، الوزارة الوصية إلى ضرورة إعادة تنظيم شعبة إنتاج اللحوم الحمراء، من خلال اعتماد استراتيجية قابلة للتطبيق، بإشراك المهنيين الحقيقيين.

أكد رضوان قفي خلال حديثه مع "الخبر" أنه إذا أردنا تطوير شعبة إنتاج اللحوم، فلا يمكن اتخاذ أي قرار يخص الشعبة دون إشراك المهنيين الحقيقيين، قصد تشخيص وضع الشعبة واعتماد حلول واقعية.

ولتنظيم الشعبة يقترح المتحدث الإسراع في ادخال نظام الرقمنة لإحصاء القطيع من خلال وضع أقراط تسهل عملية متابعة وحماية الثروة الحيوانية.

كما نبه إلى نقطة مهمة تتعلق بإنشاء تعاونيات كتكتل بين الفلاحين، إلى جانب تطوير دور المعاهد التقنية في مجال التحسين الوراثي، واعتماد التكنولوجيا في التربية.

كما أشار إلى نقطة مهمة تتعلق بضرورة منع دخول انثى المواشي إلى الأسواق وتشديد الرقابة ومنع ذبحها حفاظا على الثروة الحيوانية.

كما دعا في الأخير إلى إعادة تنظيم الأسواق ومراقبتها كونها بؤرة لتنقل الأمراض والفيروسات.