سايحي يدشن عدة هياكل صحية بالأغواط

شرع وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية الأغواط، مرفوقا بوفد وزاري هام.

وأفادت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على "الفايسبوك"، أن "وزير الصحة سيقوم بوضع حيز الخدمة ومعاينة بعض الهياكل الصحية، حيث سيكون برنامج الزيارة بداية ببلدية عين ماضي بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مستشفى بسعة 60 سريرا، ومن ثم بلدية الأغواط بوضع حيز الخدمة لمركز مكافحة السرطان بصفة جزئية".

ثم سيقوم الوزير سايحي بزيارة المستشفى المختلط الشهيد "بن علي دعين" المدعو العقيد لطفي ووضع حيز الخدمة مصلحة "القسطرة".

وأضاف البيان، أن "وزير الصحة سيقوم بمعاينة مستشفى الأمراض العقلية بسعة 120 سرير، بالإضافة إلى معاينة مشروع إنجاز العيادة الطبية الخاصة "الوهاب" بمنطقة المرجى".