" ايتوزا" تسطر برنامجا خاصا برمضان

سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة، "إيتوزا"، برنامجا خاصا لشهر رمضان، يسمح بضمان تنقل المواطنين بين أحياء وبلديات العاصمة إلى غاية 2سا30د، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للمؤسسة.

وأوضح البيان ، بأن الرحلات تنطلق في أيام الأسبوع، خلال النصف الأول من الشهر، على 5سا50د وتستمر إلى غاية 18سا ومن الساعة 19سا50د إلى غاية 1سا30د صباحا عبر 182 خط خلال فترة النهار و 79 خط بعد الإفطار.

اما خلال عطلة نهاية الأسبوع، يغطي البرنامج 182 خطا خلال فترة النهار و79 خطا بعد الإفطار، وهذا من 6سا50د إلى 17سا30د ومن 19سا50د إلى 2سا30 خلال أيام الجمعة، ومن 6سا30د إلى 17سا40د ومن 19سا50د إلى 2سا30 خلال أيام السبت.

وأضاف البيان، أنه فيما يخص النصف الثاني من شهر رمضان فساعات العمل سيتم تمديدها لغاية الساعة 2سا30د صباحا، وفقا للبيان الذي لفت إلى أن المؤسسة ستعدل ساعات العمل على حسب توقيت أذان صلاة المغرب.

أما بخصوص برنامج الرحلات من وإلى جامع الجزائر، فتمت برمجة سبع رحلات باتجاه الجامع انطلاقا من ساحة أول ماي وساحة أودان وساحة الشهداء ومحطة القبة والمحطة متعددة الخدمات "المعدومين" ومحطة خميس الخشنة مرورا بحمادي وكذا أولاد موسى مرورا بالرغاية، إضافة إلى الرويبة والحميز.

وستكون اول انطلاقة على الساعة 19سا20د وثاني انطلاقة على الساعة 19سا40د بينما ستنطلق رحلات العودة بعد الانتهاء مباشرة من صلاة التراويح باتجاه نقاط الانطلاق.

ويقدر سعر التذكرة (ذهابا وإيابا) بالنسبة لهذه الرحلات بـ 50 دج فيما يخص المناطق الحضرية و100 دج للمناطق شبه الحضرية، وفقا للمصدر ذاته.