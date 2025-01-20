السعودية تطلق رمزا لعملتها

أطلقت السعودية، اليوم الخميس، الرمز الرسمي لعملة الريال السعودي لأول مرة، مثل $ للدولار و€ لليورو، في خطوة تهدف إلى تعزيز هوية العملة الوطنية، وفق ما نقلته وكالة الانباء الرسمية السعودية.

ويجسد رمز العملة ثقافة المملكة وتراثها، حيث يحمل الرمز اسم العملة الوطنية "ريال" بتصميم مستوحى من الخط العربي، ويهدف لتعزيز تمثيل الريال السعودي في السياق المحلي والإقليمي والدولي، ما يجعله مناسبا للاستخدام في الإشارة إلى الريال السعودي في جميع التعاملات المالية والتجارية.

وأوضح محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أيمن بن محمد السياري أن القرار يسهم في تعزيز هوية المملكة المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لافتا إلى أن بدء العمل بتطبيق رمز العملة سيتم مباشرة، على أن يتم عكسه في التعاملات المالية والتجارية والتطبيقات المختلفة بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تستهدف تشجيع الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الثقافي، وإبراز مكانة الريال السعودي وتعزيز الثقة به، وإظهار مكانة المملكة ضمن الاقتصادات العالمية الكبرى ودول مجموعة العشرين، حيث ستسلط الضوء على تنامي أهمية دور العملة الوطنية في المنظومة المالية العالمية.