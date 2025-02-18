مولودية الجزائر تصطدم بـ"القراصنة"

أوقعت قرعة رابطة أبطال إفريقيا، التي سحبت اليوم الخميس بالدوحة (قطر)، عن مواجهة قوية لنادي مولودية الجزائر في الدور ربع النهائي عندما يقابل نظيره أولاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وتألق النادي الملقب بـ"القراصنة" بشكل لافت في الدور السابق حيث تصدر المجموعة الثالثة على حساب حامل اللقب الأهلي المصري وتسبب في خروج ممثل الكرة الجزائرية الثاني في المنافسة شباب بلوزداد، في المقابل حل العميد وصيفا للمجموعة الأولى التي تصدرها الهلال السوداني.

وستلعب مواجهة الذهاب في الجزائر، ولقاء العودة خارج الديار.

وفي حالة التأهل ستواجه المولودية في النصف نهائي الفائز من مقابلة بيراميدز المصري، والجيش الملكي المغربي، حيث ستُلعب مواجهة الذهاب داخل الديار، والإياب خارج أرض الوطن.