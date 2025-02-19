مولودية الجزائر تصطدم بـ"القراصنة"

أوقعت قرعة رابطة أبطال إفريقيا، التي سحبت اليوم الخميس بالدوحة (قطر)، عن مواجهة قوية لنادي مولودية الجزائر في الدور ربع النهائي عندما يقابل نظيره أولاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وتألق النادي الملقب بـ"القراصنة" بشكل لافت في الدور السابق حيث تصدر المجموعة الثالثة على حساب حامل اللقب الأهلي المصري وتسبب في خروج ممثل الكرة الجزائرية الثاني في المنافسة شباب بلوزداد، في المقابل حل العميد وصيفا للمجموعة الأولى التي تصدرها الهلال السوداني.

وسيجرى لقاء الذهاب بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة) في الفاتح أفريل المقبل، بينما يلعب لقاء الإياب في 8 من نفس الشهر بجوهانسبورغ.

وفي حالة التأهل ستواجه المولودية في النصف نهائي الفائز من مقابلة بيراميدز المصري، والجيش الملكي المغربي، حيث ستُلعب مواجهة الذهاب داخل الديار، والإياب خارج أرض الوطن.

البرنامج الكامل:

الدور ربع النهائي (الذهاب: 1 و2 أفريل / الإياب: 8 و9 أفريل):

1- نادي الأهلي (مصر) - الهلال (السودان)

2- بيراميدز (مصر) - الفار (المغرب)

3- ماميلودي صندوانز (جنوب إفريقيا) - الترجي الرياضي (تونس)

4- مولودية الجزائر (الجزائر) - أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)

الدور نصف النهائي (الذهاب: 18 و20 أفريل / الإياب 25 و26 أفريل):

1- الفائز من المباراة (3) - الفائز من المباراة (1)

2- الفائز من المباراة (4) - الفائز من المباراة (2)

النهائي (الذهاب: 24 ماي / الإياب: 1 جوان)

- المتأهل من المباراة رقم (1) - المتأهل من المباراة رقم (2).