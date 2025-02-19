هذه نسبة الإدماج في مصانع تحلية مياه البحر

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، بأن نسبة إدماج المنتوج الوطني في مصانع تحلية مياه البحر بلغت 30 بالمائة.

وذكر حشيشي، في عرض حول مصنع تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض بوهران الذي دشنه اليوم الخميس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بأن مصانع تحلية مياه البحر الخمسة, التي تم انجازها في إطار المخطط الاستعجالي لرئيس الجمهورية، أنجزت بكفاءات جزائرية بنسبة 100 بالمائة و أن نسبة إدماج المنتوج الوطني بهذه المصانع بلغت 30 بالمائة.

كما أشار نفس المسؤول إلى أن إنجاز هذه المصانع في آجال قياسية (25 شهرا) تطلب العمل بنظام 24/24 ساعة وتجنيد 10000 عامل وكلف غلافا ماليا قدره 2.4 مليار دولار.

وأضاف بأن استيراد التجهيزات تطلب إقامة جسر جوي استثنائي من 288 رحلة جوية لنقل المعدات من بلدان التصنيع إلى الجزائر، مبرزا بأن ما لا يقل عن 300 طالب تكونوا في مجال تحليه مياه البحر.

كما أكد حشيشي بأن مجمع سوناطراك يعمل على إدماج الطاقات المتجددة في تسيير مصانع تحلية مياه البحر من خلال استحداث مزارع شمسية ستغطي من 30 إلى 40 بالمائة من احتياجات هذه المصانع، ما من شأنه أن يساهم في خفض تكاليف الإنتاج.

ويجري الاتفاق- حسب ذات المسؤول- مع مصنعين أجانب مختصين في تصنيع تجهيزات تحلية مياه البحر، خاصة أغشية التناضح العكسي من أجل تصنيعها محليا.