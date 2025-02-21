تكريم المدير العام لسونلغاز في روما

كرّم برلمان البحر الأبيض المتوسط، أمس الخميس، بالعاصمة الإيطالية روما، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، بمنحه جائزة "التميز من أجل المتوسط"PAM Sustainability Award .

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم، فإن التكريم الذي حظي به عجال، خلال الجلسة العامة الـ19 للبرلمان المتوسطي، يأتي اعترافا بجهود الأخير في "تعزيز التعاون الأورو متوسطي في مجال الطاقات المتجددة، ودوره في دعم التكامل الطاقوي بين شبكات الكهرباء في المنطقة".

وجرت مراسم تسليم الجائزة، خلال حفل رسمي نظمه البرلمان الإيطالي في قصر باربيريني، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، إضافة إلى سفير الجزائر بإيطاليا، وعدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه.

وفي كلمته، عبّر عجال عن "اعتزازه بهذا التكريم، مشيدا بدعم السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لجهود سونلغاز في تعزيز الاستثمارات في الطاقات المتجددة وضمان الأمن الطاقوي للمنطقة".

كما أكد عجال أن هذا التتويج يعتبر "اعترافا دوليا بجهود سونلغاز والتزام الجزائر بتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة"، مضيفا أن هذا التكريم "يعكس العمل الدؤوب الذي نقوم به لدعم الانتقال الطاقوي، وتعزيز مشاريع الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

كما أبرز الرئيس المدير العام لسونلغاز، أن هذا التكريم الدولي يعكس "الدور المحوري للجزائر في قطاع الطاقة، ويؤكد نجاح استراتيجيات سونلغاز في دعم الانتقال الطاقوي وتطوير مشاريع مستدامة".