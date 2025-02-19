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اسلاميات

فتح مراكز لتدريب الحجاج

21 فيفري 2025 ()
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أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مساء أمس الخميس، عن فتح مراكز للتكوين والتدريب لفائدة الحجاج الجزائريين المعنيين بأداء الفريضة لموسم 2025م/ 1446هـ.

وجاء في بيان الوزارة: "نعلم جميع المقبلين على أداء مناسك الحج لهذا الموسم، أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة، قد سخرت مراكز للتكوين والتدريب لفائدة حجاجنا الميامين تعينهم على أداء مناسكهم بالشكل الصحيح".

ودعت الوزارة الحجاج "للاطلاع على برامج المراكز وتفاصيلها، يطلب من كل الحجاج الاتصال أو التقرب من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية إقامتهم".

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