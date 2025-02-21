خطوة جديدة في الشراكة بين "كوندور" و"هينسانس"

أشرف جيمس شو، المدير العام لشركة "هينسانس" في شمال إفريقيا، أمس الخميس، رفقة وفد هام من إطارات الشركة، على تدشين خط إنتاج الغسالات بوحدة "كندور"، واطلع على أهم مراحل الإنتاج، وقدراتها التقنية، وتجهيزاتها العصرية، وتلقى شروحا من المشرفين على المشروع.

وفي تصريح إعلامي، أوضح محمد صادق، مسؤول المنتجات للشركة الصينية، أن "افتتاح الخط تم في ظروف ممتازة وبنجاح كبير، أكد قدرات ومؤهلات كوندور وأهمية الشراكة معها، وأضاف أن الوحدة ستنتج ألف غسالة يوميا، 80 بالمئة منها موجهة للتصدير، و20 بالمائة للاستهلاك المحلي، ما يجعل هذه الوحدة من أكبر قواعد الانتاج لـ"هينسانس"، بعد الصين.

وفي رده حول آفاق الشراكة بين الشركة الصينية والشريك الجزائري، قال محمد صادق إن "كوندور تنتج حاليا أجهزة التلفزيون والمطابخ، واليوم انطلقت مرحلة إنتاج الغسالات، وهناك عقد لإنتاج المكيفات الهوائية في أكبر وحدة في إفريقيا، تنتج حوالي مليوني وحدة موجهه لتغطية الحاجات المحلية والتصدير لدول المنطقة".

أما جيمس شو، المدير العام لمنتجات الشركة الصينية في شمال إفريقيا، أكد أن زيارته الأولى للجزائر ولمؤسسة "كوندور" سمحت له باكتشاف القدرات الصناعية والتطور التكنولوجي لـ"كوندور"، و كفاءة الإطار الجزائري، وأكد أن الصين ومؤسسة "هينسانس" تولي أهمية كبرى لمكانة الجزائر في منطقة الشرق الأوسط، وقدراتها الصناعية، وتعوّل على تطوير هذه الشراكة لجعل من الجزائر الشريك الأهم لها في المنطقة، واختبارها من القواعد الخلفية الأساسية لـ"هينسانس".