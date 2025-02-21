أبو عبيدة يعلن عن أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم غدا

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أبو عبيدة، اليوم الجمعة، عن أسماء 6 أسرى إسرائيليين سيفرج عنهم غدا السبت، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى.

وقال أبو عبيدة، في تغريدة عبر حسابه على منصة "تلغرام"، في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى، قررت كتائب "القسام" الإفراج، يوم غد السبت الموافق 22 فيفري 2024، عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: "إيليا ميمون، إسحق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منغستو، هشام السيد.

وتعدّ الصفقة المقبلة، أكبر صفقة ضمن عملية تبادل الأسرى، بحيث ينتظر غدا السبت، إطلاق سراح 628 أسيرا فلسطينيا من سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني.

وتضمنت قائمة المفرج عنهم، 50 أسيرا من أحكام المؤبد، و60 آخرين من ذوي الأحكام العالية، بالإضافة إلى أسرى صفقة الجندي الصهيوني جلعاد شاليط، المعاد اعتقالهم وعددهم 47.

وفيما يتعلق بأسرى غزة، ينتظر إطلاق سراح 445 أسيرا، إضافة إلى 26 أسيرا من الأطفال، سيفرج عنهم في مقابل تسليم جثث لأسرى صهاينة، قتلتهم قوات الاحتلال الصهيوني، خلال القصف المتعمد على القطاع.