نواب أوروبيون يرفعون شكوى ضد المخزن

رفع نواب أوروبيون شكوى ضد سلطات الاحتلال المغربية إلى رئيسة البرلمان الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي، بالإضافة إلى وزارات الخارجية في بلدانهم، بعد منعهم من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.

وحسب ما نقلته قناة "الجزائر الدولية"، فإن السلطات المغربية رفضت دخول وفد برلماني أوروبي، ضم نوابا من إسبانيا والبرتغال وفلندا، الأراضي الصحراوية المحتلة، كانوا في مهمة مراقبة، لمتابعة مدى الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير، القاضي بإلغاء الاتفاقيات المتعلقة بنهب ثروات الصحراء الغربية في الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ووفق ما نقلته القناة الإخبارية، فإن النواب أكدوا أن "سلطات الاحتلال المغربية لا تريد أن يقف النواب على انتهاكاتها لحقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الصحراوية المحتلة".