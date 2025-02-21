ترسيم عودة الدفء بين مدريد والجزائر (فيديو)

التقى وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، بجوهانسبرغ، عاصمة جنوب إفريقيا، بنظيره الإسباني، بعد فترة طويلة من تدهور العلاقات بين البلدين.

وأفاد بيان الوزارة: "على هامش أشغال اليوم الثاني من الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، اليوم بجوهانسبرغ، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا، السيد خوسيه مانويل ألباريس بوينو".

وأضاف البيان: "وبهذه المناسبة، جدد الوزير الإسباني شكره للسلطات الجزائرية نظير مساهمتها الفعالة في تحرير المواطن الإسباني، نافارو كانادا خواكيم، شهر جانفي الماضي، وأكد دعم بلاده لدور الجزائر في تعزيز الاستقرار والدفع بالتنمية في منطقة الساحل الصحراوي. كما بحث الطرفان السبل الكفيلة بإعطاء دفع للعلاقات بين البلدين، من خلال تعزيز الثقة المتبادلة وتطوير التعاون الثنائي".

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسالة تهنئة للروائي ياسمينة خضرا، أول أمس، بمناسبة فوزه بجائزة أدبية بمدريد، وصف إسبانيا بـ"الدولة الصديقة"، ما اعتبر من قبل ملاحظين بادرة لعودة الدفء في العلاقات بين البلدين.

وكانت الجزائر علقت اتفاقية الصداقة بين البلدين شهر جوان 2022، بعد إعلان رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز شهر مارس من نفس السنة، دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، كما سحبت الجزائر سفيرها لدى مدريد في أعقاب التصريح ولم يتم تعيين سفير جديد لدى مدريد حتى شهر نوفمبر 2023 .