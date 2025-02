Retour à la normale des relations algéro-espagnoles

Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a rencontré ce vendredi à Johannesburg, capitale de l'Afrique du Sud, son homologue espagnol, après une longue période de détérioration des relations entre les deux pays.

Le communiqué du ministère a indiqué : "En marge des travaux de la deuxième journée de la réunion ministérielle du G20, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a tenu aujourd'hui à Johannesburg des discussions bilatérales avec le ministre des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération du Royaume d'Espagne, José Manuel Albares Bueno."

Le communiqué ajoute : "À cette occasion, le ministre espagnol a renouvelé ses remerciements aux autorités algériennes pour leur contribution efficace à la libération du citoyen espagnol, Navarro Canada Joaquín, en janvier dernier. Il a également affirmé le soutien de son pays au rôle de l'Algérie dans le renforcement de la stabilité et la promotion du développement dans la région du Sahel saharien. Les deux parties ont également examiné les moyens de donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays, en renforçant la confiance mutuelle et en développant la coopération bilatérale."

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans un message de félicitations adressé avant-hier au romancier Yasmina Khadra à l'occasion de son prix littéraire remporté à Madrid, a qualifié l'Espagne de "pays ami", ce qui a été considéré par des observateurs comme un signe de réchauffement des relations entre les deux pays.

L'Algérie avait suspendu l'accord d'amitié entre les deux pays en juin 2022, après que le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a annoncé en mars de la même année le soutien de son pays au plan d'autonomie de l'occupation marocaine au Sahara occidental. L'Algérie avait également rappelé son ambassadeur à Madrid à la suite de cette déclaration et n'avait nommé un nouvel ambassadeur en Espagne qu'en novembre 2023.