عقوبة ثقيلة في حق عبد اللاوي

سلطت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الجمعة، عقوبة الإيقاف لست مقابلات في حق لاعب مولودية الجزائر أيوب عبد اللاوي على خلفية الحادثة التي أثارت الجدل خلال مقابلة الدور السادس عشر من كأس الجمهورية أمام شباب بلوزداد.

وحسب بيان الرابطة المحترفة فإن قائد النادي العاصمي اعترف عند مثوله أمام لجنة الانضباط، أمس الخميس، بتلفظه بكلام مهين خلال تلك المقابلة.

وأضاف البيان أنه بعد الاستعانة بالوسائل السمعية البصرية طبقا للمادة الخامسة من قانون الانضباط التابع لـ "الفاف"، اعتبرت اللجنة أن اللاعب المعني قد أدلى بألفاظ مسيئة تمس بكرامة وشرف حكم المباراة.

كما عاقبت ذات اللجنة لاعب اتحاد بسكرة، سعد عبد الجليل تقي الدين، بالإيقاف لست مقابلات بسبب تلفظه بكلمات مسيئة للحكم، خلال مباراة فريقه أمام اتحاد الجزائر، لحساب الجولة السادسة عشرة من الرابطة المحترفة الأولى.

وبناء على ذلك، قررت اللجنة –حسب ذات البيان- تسليط عقوبة الإيقاف لست مباريات في حق اللاعب بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف دج.

وكان عبد اللاوي، قد تلفظ بكلام غير رياضي ضد الحكم المساعد، عندما كان فريقه منهزما (1-0) في الدقيقة التسعين من عمر المقابلة، وهي اللقطة التي تابعها آلاف المشاهدين على المباشر في شاشات التلفزيون ولاقت موجة استنكار كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.