Ayoub Abdellaoui écope d’une lourde sanction

La Commission de discipline de la Ligue professionnelle de football a infligé, ce vendredi, une suspension de six matchs au joueur de la Mouloudia d'Alger, Ayoub Abdellaoui, à la suite de l'incident controversé survenu lors du match des seizièmes de finale de la Coupe de la République contre le CR Belouizdad.

Dans son communiqué, la commission a confirmé que le capitaine du club algérois avait reconnu, lors de sa comparution devant la commission de discipline jeudi, avoir tenu des propos injurieux durant la rencontre.

Après analyse des enregistrements audio et vidéo, conformément à l'article 5 du règlement disciplinaire de la FAF, la commission a estimé que le joueur avait proféré des insultes portant atteinte à la dignité et à l'honneur de l'arbitre de la rencontre.

En conséquence, la Commission de discipline a prononcé une suspension ferme de six (06) matchs, assortie d’une amende de 50 000 DA.

L'incident s'est produit à la 90ᵉ minute, alors que le MCA était mené (1-0). Le joueur aurait tenu des propos déplacés à l'encontre de l'arbitre assistant, une scène suivie en direct par des milliers de téléspectateurs et qui a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux.