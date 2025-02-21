أول رابطة لكرة القدم ببرج باجي مختار

أنشأت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بالتنسيق مع السلطات المحلية ببرج باجي مختار، أول رابطة لكرة القدم في هذه الولاية الفتية بأقصى جنوب البلاد، وقد انتخب على رأسها بريشي مولاي امحمد، في عملية أشرف عليها ممثل "الفاف" ورئيس الرابطة الجهوية للجنوب الغربي، سليمان اليماني، حسبما تم الإعلان عنه من قبل مصالح مديرية الشباب والرياضة بالولاية.

ويتوخى من إنشاء هذه الرابطة لكرة القدم ترقية النشاطات الرياضية بالولايات المستحدثة وإبراز المواهب الرياضية الشابة بها، يضيف ذات المصدر.

وسجل ممثل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، على هامش إشرافه على الجمعية العامة الانتخابية، مختلف الانشغالات التي طرحتها الأسرة الرياضية بهذه الولاية، لاسيما ما تعلق منها بتوفير الملاعب لممارسة كرة القدم، حيث تتوفر الولاية على ملعب وحيد يحتاج للتهيئة، إلى جانب ضرورة تدعيم الفرق الناشطة بالموارد المالية، خاصة وأن مشاركتها في المنافسات الجهوية والوطنية تتطلب التنقل جوا.

للعلم، فإن عدد الفرق الرياضية المهيكلة بالولاية هي ستة أندية لكرة القدم، ومن المتوقع أن يقفز هذا العدد إلى 16 فريقا، مما سيسمح بانطلاق البطولة الولائية لكرة القدم مستقبلا.