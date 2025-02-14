وفاة آخر شاهد على استشهاد عميروش وسي الحواس

توفي، اليوم الجمعة، المجاهد اوراغ محند الشريف عن عمر ناهز 92 سنة، بالمستشفى العسكري بوهران.

كان الراحل آخر شاهد على استشهاد العقيدين عميروش و سي الحواس بجبل ثامر بحكم ملازمته لعميروش كعضو اتصال بين الولاية الثالثة و العاصمة في عيادة الدكتور حفيظ. وكلفه عميروش بمهمة إحضار الأختام بعد مؤتمر الصومام .

ورافق الوفد القادم من العاصمة مع عبان و بن خدة واوعمران ومجاهدين آخرين وهو شاهد على حادثة هروب البغلة المحملة ببعض وثائق المؤتمر، و تقرر تغيير مكان انعقاد المؤتمر من عرش اث عباس و نقله نحو قرية ايفري اوزلاغان.

وروى المجاهد إصابة مجاهد من قرية بوثواب برصاصة إثر هذه الحادثة.

وواصل الراحل نشاطه في مختلف مناطق الولاية الثالثة التاريخية وأدى مهام نحو الجزائر العاصمة التي يعرفها جيدا بحكم انشغاله بمخبزة عائلة ديدوش مراد قبل الثورة ولغاية أول نوفمبر وكان مقربا جدا من عائلة مفجر أول نوفمبر.

وبعد القبض عليه في عملية استشهاد العقيدين عميروش و سي الحواس تم اقتياده نحو سجن تيزي وزو وبجاية واقبو وسطيف وقضى سنوات في محتشد قصر الطير لغاية الاستقلال.