Baisse du nombre des malades transférés à l'étranger

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a affirmé, vendredi à Alger, que les efforts de l'Etat et les moyens mobilisés en vue d'une prise en charge optimale des patients, ont permis de réduire le nombre de cas transférés à l'étranger pour soins.

Dans une allocution prononcée lors du séminaire international sur le cœur de l'enfant, Saihi a précisé que "grâce aux compétences médicales formées par les universités algériennes, ainsi qu'aux moyens mobilisés pour une prise en charge optimale des patients, le nombre de cas transférés à l'étranger pour soins a été réduit, se limitant désormais à cinq (5) spécialités", indiquant que "la sécurité sanitaire, comme déjà affirmé par président de la République, Abdelmadjid Tebboune, fait partie intégrante de la souveraineté nationale".

Le ministre a également indiqué que les personnes atteintes de "scoliose" seront prochainement prises en charge au niveau des hôpitaux d'Ain Benian et d'Oran.

Outre l'aspect préventif, le ministère prévoit la création de pôles sanitaires spécialisés sur l'ensemble du territoire national pour assurer une prise en charge optimale au patient et alléger les contraintes de déplacement vers le nord, précisant que les établissements hospitaliers disposent d'une grande expérience et joueront un rôle pivot dans la création de ces pôles, ajoute le ministre.

A cette occasion le ministre de la Santé a rappelé que l'hôpital de cardiologie pédiatrique, situé à Mahelma (Alger ouest), est doté d'équipements médicaux de pointe, ce qui fera de lui une référence pour les pôles similaires, lesquels seront créés dans d'autres wilayas du pays.