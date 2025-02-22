رسائل المقاومة خلال تسليم الدفعة السابعة من الأسرى

بدأ في قطاع غزة، اليوم السبت، تسليم 6 أسرى صهاينة في إطار الدفعة السابعة من عمليات التبادل، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 جانفي الماضي.

وانتشر عدد كبير من مقاتلي كتائب القسام في رفح (جنوبي القطاع) وفي مخيم النصيرات (وسطه) استعدادا لتسليم الأسرى الستة للصليب الأحمر الدولي، إذ يفترض أن يتم تسليم 2 منهم في رفح و4 آخرين في النصيرات، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة".

وشهد موقع تسليم الأسرى في قطاع غزة رسائل جديدة من المقاومة الفلسطينية إلى الكيان الصهيوني، حيث توسطت المنصة صورة لقبة الصخرة مع مجموعة مسلحة تسير باتجاهها، وكتب أسفلها "نستطيع أن نغير مجرى التاريخ"، في إشارة إلى استمرار نهج المقاومة رغم الظروف الإقليمية والدولية.

وعرضت صورة يحيى السنوار، قائد عملية "طوفان الأقصى"، في أثناء متابعته المعارك في رفح، حيث استشهد برفقة قائد كتيبة تل السلطان، محمود حمدان، يوم 16 أكتوبر 2024. وبجوار هذه الصورة، وضع مجسم للبرج العسكري الذي استهدفته المقاومة في عملية "الوهم المتبدد" عام 2006، التي أسفرت عن أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط.

وعلى الجانب الآخر من المنصة، ظهرت صورة الضابط الصهيوني هدار غولدين، الذي أسرته المقاومة، شرقي رفح، في أوت 2014، وهو الحدث الذي تبعه قصف صهيوني مكثف على المدينة، أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني خلال الساعات الأولى من الغارات الجوية.

كما رفعت لافتة في ساحة التسليم بها علم فلسطين وقبضة يد ومكتوب عليها: "اخلع حذاءك فكل شبر من هذه الأرض روي بدماء الشهداء". وفي اللافتة السفلى، كتبت جملة مقتبسة من بيت شعر للشاعر المصري أحمد شوقي: "وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق"، والتي طالما رددها يحيي السنوار.

كما كتب على لافتات في المنصة: "نحن الطوفان.. نحن البأس الشديد"، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر تحت اسم عملية "طوفان الأقصى". وعرضت المقاومة في أسفل المنصة أسلحة صهيونية تم الاستيلاء عليها خلال العمليات البرية الأخيرة، حيث ظهرت وهي منكسة (مقلوبة رأسًا على عقب)، في إشارة إلى فشل القوات الصهيونية في تحقيق أهدافها رغم تفوقها العسكري.

وكانت كتائب القسام سلمت - أول أمس الخميس - جثث 3 صهاينة قتلوا في الأسر، وقال الكيان الصهيوني لاحقا إن إحدى الجثث تعود لمواطنة من غزة، ليتم بعد ذلك تسليم جثة بيباس.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم في المقابل الإفراج عن 602 من المعتقلين الفلسطينيين بينهم 50 محكوما بالسجن المؤبد، وأضاف أنه من المقرر إبعاد 108 من الأسرى خارج الأراضي الفلسطينية.