مدرب مرسيليا يشبّه غويري بنجم أرجنتيني

تتواصل عبارات الثناء على الدولي الجزائري، أمين غويري، بعد بدايته القوية مع نادي مرسيليا الذي انتقل إليه في الميركاتو الشتوي، آخرها جاءت من مدربه في نادي الجنوب الفرنسي، روبرتو دي زيربي، الذي شبهه بمهاجم ريال مدريد السابق، الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

وسجل غويري هدفين مذهلين، ولعب دورا في الأهداف الثلاثة الأخرى التي سجلها نادي مرسيليا في فوزه على سانت إتيان 5-1 في الدوري الفرنسي، السبت الماضي.

كما مرر غويري ثلاث تمريرات حاسمة في المباريات الثلاث، التي شارك فيها منذ انتقاله من رين مقابل 22 مليون أورو، في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وقال دي زيربي، في المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس الجمعة، قبل مواجهة أوكسير، السبت: "هو لا يدرك تماما قوته، والمهارة التي يتمتع بها. أحاول أن أمنحه الثقة بنفسه". وأضاف: "هو يذكرني بالمهاجمين العظماء مثل غونزالو هيغواين، من حيث التحركات، وقدرته على قيادة الفريق. أمين يمتلك كل شيء لكي يصبح واحدا من أفضل المهاجمين في أوروبا، عليه فقط أن يثق في هذا".

ويوجد مرسيليا في المركز الثاني بالدوري الفرنسي، بفارق 10 نقاط، خلف باريس سان جيرمان المتصدر.